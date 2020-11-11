В Екатеринбурге поликлиника приостановила приём пациентов из-за нехватки врачей

В Екатеринбурге поликлиника на Рябинина, 19, приостановила приём пациентов. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге филиал №3 поликлиники №4, расположенный на Рябинина, 19, приостановил приём пациентов. Причинами этого стали сложная эпидемическая обстановка и уход многих врачей на больничный.

Как рассказали «Областной газете» в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом, пациенты, прикреплённые к данному медицинскому учреждению, обслуживаются амбулаторно только на дому в период с 8:00 до 23:00. Электронные листки нетрудоспособности и рецепты оформляются дистанционно.

Так, например, за 9 ноября участковые терапевты совершили свыше 300 выездов к больным, более 60 выездов выполнила бригада неотложной помощи. Кроме того, за сутки медики выехали к 265 пациентам, чтобы взять у них мазки.

Обратиться за медицинской помощью пациенты могут также в другой филиал поликлиники №4 ЦКГБ №6, расположенный на улице Серафимы Дерябиной, 34д. Чтобы вызвать врача на дом, нужно позвонить по телефону: 8 (343) 223-01-84.

Напомним, накануне заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил о жалобах граждан на невозможность дозвониться до медучреждений региона и рассказал, как власти планируют решать эту проблему. Подробности читайте в материале «Областной газеты».