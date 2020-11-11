Суточная заболеваемость COVID-19 на Среднем Урале впервые с июля превысила 300 человек

В Екатеринбурге за минувшие сутки подтверждено 170 диагнозов COVID-19. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 306 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В последний раз более 300 заразившихся в регионе регистрировали в середине июля.

По данным регионального штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за минувшие сутки подтверждено 170 диагнозов COVID-19.

Также заболевшие выявлены среди жителей Артинского городского округа, Белоярского городского округа, Берёзовского, Волчанска, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Краснотурьинска, Красноуфимска, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Нижнего Тагила, Пелыма, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Сысертского и Туринского городских округов, а также посёлка Уральский.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 39 376 свердловчан. Из них 31 513 уже выздоровели, в том числе 312 человек выписались из больниц за последние сутки. Таким образом, на сегодняшний день продолжают болеть около 7 800 уральцев.

Состояние 443 больных оценивается как тяжёлое. 303 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях. 192 человека подключены к аппаратам ИВЛ. 1 678 пациентов госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные инфицированные чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки в регионе подтвердили девять смертей больных COVID-19. С начала пандемии болезнь унесла жизни 856 свердловчан.

Накануне сообщалось о 294 случаях заражения.

Добавим, что более 300 заболевших в Свердловской области в последний раз выявляли 17 июля: тогда сообщалось о 301 заболевшем. Сутками ранее, 16 июля, в регионе подтвердили рекордные 349 диагнозов.