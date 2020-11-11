В России второй день подряд снижается суточная заболеваемость COVID-19

За минувшие сутки в России подтвердили 19 851 случай COVID-19. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в России подтвердили 19 851 случай COVID-19. Суточная заболеваемость снижается второй день подряд.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах. Больше всего в Москве (4 477) и Санкт-Петербурге (1 574). В Свердловской области заболели 306 человек. Это десятый показатель по стране.

Фото: оперативный штаб

С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 1 836 960 россиян. 1 369 357 заболевших уже вылечились, в том числе 18 616 пациентов выписались из больниц за минувшие сутки.

Фото: оперативный штаб

Также за сутки зафиксировано 432 летальных случая среди больных COVID-19. За весь период в России от коронавируса умерли 31 593 человека.

Напомним, накануне коронавирусную инфекцию подхватили 20 977 россиян, а днём ранее в стране был установлен новый рекорд суточной заболеваемости - заразились свыше 21 тысячи человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 66,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки таких тестов проведено 512 тысяч. Под медицинским наблюдением остаются 430 482 человека.