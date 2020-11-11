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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 ноября 2020, 13:21

Скончались ещё девять свердловчан с COVID-19

Смерть от коронавируса

С начала пандемии жертвами заболевания стали 856 свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области скончались девять пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. С начала пандемии жертвами заболевания стали 856 свердловчан.

Данные о девяти летальных исходах подтвердили в федеральном и региональных штабах по борьбе с инфекцией. 

«Зарегистрировано девять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 856», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Напомним, до этого в регионе на протяжении нескольких дней подряд регистрировали по восемь смертей среди больных COVID-19.

Добавим, что в целом по России за последние сутки скончались 432 пациента с коронавирусом. Общее число жертв заболевания в стране достигло 31 593 человек.

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Областная газета Свердловской области

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