Скончались ещё девять свердловчан с COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области скончались девять пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. С начала пандемии жертвами заболевания стали 856 свердловчан.
Данные о девяти летальных исходах подтвердили в федеральном и региональных штабах по борьбе с инфекцией.
«Зарегистрировано девять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 856», - говорится в сообщении регионального оперштаба.
Напомним, до этого в регионе на протяжении нескольких дней подряд регистрировали по восемь смертей среди больных COVID-19.
Добавим, что в целом по России за последние сутки скончались 432 пациента с коронавирусом. Общее число жертв заболевания в стране достигло 31 593 человек.
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