Свердловская ОКБ №1 получила золотой статус европейской организации по борьбе с инсультом

Областная клиническая больница стала первым медучреждением Свердловской области, получившим такой статус. Фото: ОКБ №1

Свердловская областная клиническая больница №1 получила золотой статус Европейской организации по борьбе с инсультом. Награждение медучреждений, участвующих в программе повышения качества оказания помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения, состоялось в финальный день совместного конгресса Всемирной и Европейской организаций по борьбе с инсультом – WSO-ESO Conference.

Как рассказали в пресс-служба ОКБ №1, в этом году областная клиническая больница стала первым медучреждением Свердловской области, получившим такой статус.

По словам главного невролога региона, заведующего неврологическим отделением для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения СОКБ №1 Андрея Алашеева, в прошлые годы медучреждение также принимало участие в программе повышения качества оказания помощи больным с инсультом, однако полного соответствия международным стандартам удалось добиться не сразу.

«Полученный статус даёт признание, что помощь больным с инсультом внутри больницы организована по международным стандартам. То есть оказание помощи в СОКБ №1 таким пациентам соответствует лучшим мировым практикам, в том числе по количеству проводимых тромболизисов (методика, заключающаяся в растворении закупорившего сосуд тромба с помощью введения специального препарата)», – отметил Андрей Алашеев.

Кроме того, жителям Свердловской области доступна такая высокотехнологичная помощь, как внутрисосудистая тромбэкстракция – эндоваскулярная (малоинвазивная) методика, позволяющая удалить тромб из сосуда с помощью специальных инструментов под контролем рентгена. В региональном сосудистом центре СОКБ №1 такая помощь оказывается круглосуточно.

Отметим, что в рамках прошедшего Всемирного конгресса по инсультам участвующие в нём специалисты, в том числе уральские врачи, обсудили все аспекты заболевания. В связи с пандемией конгресс в этом году проходил в онлайн-режиме.