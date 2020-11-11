Переход скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг может привести к сокращению сотрудников. Фото: Галина Соловьёва.

На станции скорой медицинской помощи Нижнего Тагила планируют сократить персонал, занимающийся техобслуживанием автомобилей. Это связано с переходом экстренной службы на аутсорсинг.

В сообществе «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте опубликовали фото приказа «О сокращении численности и штата» с подписью главного врача нижнетагильской станции скорой помощи Сергея Безбородова. В документе говорится об исключении с 1 февраля 2021 года из штатного расписания учреждения двух структурных подразделений — «Автотранспортного подразделения» и «Ремонтной базы», а также ряда должностей, среди которых кладовщик, начальник техотдела, начальник гаража, инженер по безопасности дорожного движения, водитель, механик и слесарь по ремонту автомобилей. Кроме того, сократить могут 1 штатную единицу по должности «Фельдшер, медицинская сестра (предрейсового осмотра)» в подстанции №2 и 0,25 штатной единицы по этой же должности на четырёх постах скорой.

На публикацию откликнулось правительство Свердловской области. Власти заверили, что после перехода на аутсорсинг состав бригад скорой помощи останется прежним, а оператор возьмёт на себя оказание услуг, которые не свойственны медицинской организации, - техобслуживание и ремонт автомобилей, обучение водителей, расследование ДТП и т.д.

Фото: скрин официального комментария

Получить оперативный комментарий от представителей станции скорой медицинской помощи по этому поводу не удалось.

Напомним, ранее «Областная газета» сообщала о том, что в следующем году обе подстанции скорой помощи в Нижнем Тагиле переведут на аутсорсинг, то есть передадут непрофильные для экстренной службы функции сторонней организации. Кроме Нижнего Тагила в числе городов, переходящих на такую систему, оказались также Каменск-Уральский и Первоуральск. Кроме того, на аутсорсинге с 2014 года работают 3 из 13 подстанций в Екатеринбурге.