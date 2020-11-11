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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 ноября 2020, 17:05

Свердловский оперштаб обнародовал структуру заболевших коронавирусом по социальному статусу

термометрия

Большинство заразившихся коронавирусом — это работающие свердловчане. Фото: Галина Соловьёва.

Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом подготовил инфографику о социальном статусе заболевших свердловчан. Большинство из них — это работающие граждане.

Их доля составляет 59,3% от общего числа подхвативших вирус за последнюю неделю. На втором месте оказались пенсионеры (16,5%), на третьем — неработающие уральцы трудоспособного возраста (15,1%).

Среди молодого населения Среднего Урала чаще всего заражаются школьники. Их доля в обшей структуре — 5,7%. Студенты составили 1,3% от общего числа инфицированных, дети до шести лет, посещающие детские сады, - 1,2%. Меньше всего атаке вируса оказались подвержены дети младше шести лет, которые не ходят в детсады или другие образовательные учреждения. Они составили всего 0,9% от общего числа заболевших COVID-19.

Фото: региональный оперштаб

Напомним, накануне региональный оперштаб обновил данные возрастной структуры заболевших. 41,3% из них — это пациенты в возрасте от 30 до 49 лет.

Кроме того, ранее главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал о том, работники каких сфер деятельности чаще всего заражаются. На первом месте оказались сотрудники промпредприятий.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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