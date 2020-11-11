Как вызвать врача и получить больничный в разгар пандемии коронавируса?

Как правило, пытающиеся дозвониться до екатеринбургских поликлиник сталкиваются с тем, что линия занята, реже – что никто не отвечает Фото: Алексей Кунилов

В последнее время в Свердловской области, согласно официальной статистике, ежедневно выявляют около 300 и более новых заболевших коронавирусом. По факту это не больше, чем весной, но нынешнее состояние системы здравоохранения заставляет сомневаться в корректности статистики. Если в первую волну пандемии наши читатели возмущались, что ожидали скорую помощь по пять часов и проходили лечение от COVID-19 в коридоре больницы (см. «ОГ» №117 от 30.06.2020), то теперь это кажется даже роскошью. Вызвать скорую или врача на дом сейчас почти невозможно, и получение больничного листа превращается в тот ещё круг ада.

Главное – дозвониться

Обоняние у екатеринбурженки Анны Зыряновой пропало в ноябрьские праздники. Девушка сразу осталась дома, заказала платный тест на коронавирус, а вот до поликлиники дозвониться не смогла: всё время то занято, то не отвечают. Удача улыбнулась только на следующий день – удалось вызвать неотложку, но медики прибыли ещё через день, когда уже пришёл положительный результат теста.

– Важно зафиксировать свой вызов врача на дом в первый день болезни: больничный открывают с этой даты, – говорит терапевт медицинского объединения «Новая больница» Ирина Назарова. – Дозвониться до поликлиники по месту своего проживания сейчас сложно, но иначе никак. В противном случае вам откроют больничный позднее, что будет означать прогул на работе: задним числом больничный лист не заведут.

При подтверждённом коронавирусе больничный лист, по словам главного доверенного врача Федерации профсоюзов Свердловской области Владимира Бондарчука, могут открыть с даты сдачи теста. Однако здесь также возникает несколько проблем. Если человеку не назначили тест на COVID-19, то ему необходимо вызвать врача, который осмотрит больного и возьмёт у него мазок. Но как этого добиться, если не получается дозвониться до поликлиники? А если человек сделал тест платно, то в поликлинике по месту жительства могут просто не узнать, что у него коронавирус: из-за большого количества сдаваемых мазков на COVID-19 данные анализов из частных лабораторий сейчас нередко теряются. Поэтому специалисты рекомендуют уточнять в своей поликлинике, знают ли там о вашем положительном ковидном статусе. Главное – дозвониться.

ВАЖНО Согласно официальной информации, опубликованной в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19 «Стопкоронавирус.РФ», врач обязан прийти на дом, если у больного есть следующие симптомы: температура выше 37,2°, кашель, заложенный нос, проблемы с дыханием, одышка, боли в груди, слабость, головная боль, потеря обоняния. Но не факт, что сейчас врач придёт к вам вскоре после вызова: согласно Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, время ожидания участкового врача составляет до 24 часов.

Иди сам, если можешь

Если дозвониться до поликлиники никак не получается, то, по словам Ирины Назаровой, стоит отправить туда кого-то из близких, чтобы они оформили вызов врача на дом. Но как быть, если живёшь один и обратиться с такой просьбой не к кому? В случае, когда человек лежит без помощи с температурой более 38,5 градусов, с одышкой и с неподтверждённым коронавирусом, необходимо срочно вызывать скорую. Бригада медиков сейчас может ехать в течение суток. Больничный они не выпишут, но направят пациента на обследование и мазок на COVID-19, после чего госпитализируют. Если же медики сочтут ваше состояние не очень тяжёлым, то отправят вас обратно домой, но зафиксируют заявку на вызов врача неотложной помощи, который назначит лечение и выпишет больничный.

Однако при менее серьёзных симптомах больному, который не может дозвониться до поликлиники, приходится идти туда самому. Так поступила читательница «Облгазеты» Юлия Смирнова и ещё более 40 людей, которые пришли на приём к врачу в поликлинику №1 при ЦГКБ №6 в Екатеринбурге. Все – с симптомами коронавируса и ОРВИ, а кто-то даже с подтверждённым COVID-19, что, на минуточку, создаёт повышенные риски заражения окружающих и подводит человека к вынужденному нарушению закона, ведь он должен быть на изоляции.

Никакого разделения потока больных, по словам Юлии, нет – все стоят на приём в один кабинет в течение пяти-семи часов. Заведующая терапевтическим отделением ЦГКБ №6 Надежда Фоменко объясняет это большой загруженностью медиков при их нехватке в медучреждении. Такая ситуация сейчас наблюдается не в одной поликлинике Екатеринбурга, но разрешения проблемы нет.

– Эпидемия – это, по сути, военное положение, во время которого нужно максимально упрощать все процедуры, исходя из соблюдения эпидемиологического режима, чтобы люди как можно меньше ходили в медицинские учреждения, – считает руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов Максим Стародубцев. – Медицина на издыхании, врачей мало и их нередко заменяют фельдшерами, которые ограничены в сроках выписывания больничного. Необходимо наладить систему дистанционных больничных и организовать работу медиков на дому там, где это возможно. Устроить консультирование через тот же скайп, чтобы беречь квалифицированных специалистов от заражения. Ко всему этому нужно было готовиться заранее, но не поздно начать действовать и сейчас: мы не знаем, как долго продлится эта эпидемия и станет ли она последней.

МЕЖДУ ТЕМ Недавно на портале Госуслуг запустили новый сервис, который позволяет учитывать все предложения и замечания медицинских работников по оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19. Через специальную форму медработники могут направить свои предложения по организации медпомощи пациентам с коронавирусом и замечания по отсутствию или дефициту лекарств, средств индивидуальной защиты и другим проблемам. Информация в электронном виде будет сразу направлена руководителю органа управления здравоохранением региона для оперативного решения вопросов. Все обращения поступят и в Министерство здравоохранения России для мониторинга ситуации в лечебных учреждениях.

Обращайтесь в страховую

Однако власти Свердловской области, наконец, почувствовали, что с нынешней организацией работы поликлиник нужно срочно что-то делать. В минувший вторник после заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом в регионе заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков объявил, что теперь всем людям с подтверждённым COVID-19 больничный будут открывать дистанционно. Никакого оформления больничного листа таким пациентам в медицинском учреждении быть не должно. В противном случае главные врачи этих больниц понесут ответственность после выхода соответствующего приказа министерства здравоохранения Свердловской области.

Кроме этого, в регионе отреагировали на жалобы населения, связанные с невозможностью дозвониться до поликлиник.

– Количество телефонных линий будет увеличено в каждой поликлинике уже на этой неделе, – сказал Павел Креков. – На работу с пациентами при необходимости будут переданы телефоны и главных врачей, и их заместителей. В ближайшие три-четыре дня мы планируем открыть дополнительный колл-центр в сотрудничестве с оператором сотовой связи «Мотив», ведём переговоры и с другими операторами. В качестве подкрепления во все поликлиники направят студентов медицинских учреждений. Мы рассчитываем, что это поможет снять сложившуюся сейчас напряжённость.

Теперь свердловчане с коронавирусом должны проще получать больничный. Однако те, кто подозревает у себя коронавирус, по-прежнему могут столкнуться с проблемой вызова врача на дом. Остаётся надеяться, что увеличение телефонных линий упростит эту задачу. В крайнем случае главный доверенный врач Федерации профсоюзов региона рекомендует обращаться в свою страховую компанию.

– Если никак не можете дозвониться до поликлиники, звоните на горячую линию своей страховой компании и просите оказать защиту своих законных прав на получение бесплатной медицинской помощи, – говорит Владимир Бондарчук. – Страховая выйдет на медорганизацию и поможет разрешить проблему.

Опубликовано в №211 от 12.11.2020 под заголовком «Как получить больничный в пандемию?»