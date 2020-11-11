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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 ноября 2020, 21:03

В России начинается массовое производство вакцины от COVID-19

Вакцина

В России начинается массовое производство вакцины от COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе Встречи министров здравоохранения стран БРИКС заявил о начале массового производства вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". По его словам, сейчас в стране также проходят исследования ряда других перспективных препаратов.

Глава Минздрава напомнил, что "Спутник V" уже распространяется по регионам России.

"Промышленные масштабы наращиваются. Производители отработали технологические регламенты и запускают массовое производство", - передаёт слова Михаила Мурашко ТАСС.

Как сообщил министр здравоохранения, для оценки эффективности и безопасности вакцин применяются цифровые технологии. В частности, для контроля качества и переносимости вакцины Россия первой в мире создала формат взаимодействия информационной системы с мобильным приложением. По словам Михаила Мурашко, такая технология позволяет использовать данные максимально приближенные к реальности.

Напомним, в конце октября Президент РФ Владимир Путин обозначил срок начала массовой вакцинации от COVID-19. Как заявил глава государства, она может начаться уже в конце 2020 года.

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