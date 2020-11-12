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Общество / Здравоохранение и здоровье
12 ноября 2020, 08:47

Каменск-Уральский обошёл Берёзовский в списке свердловских городов по числу заболевших COVID-19

карта распространения коронавируса

В десятке свердловских городов, лидирующих по числу заболевших коронавирусом, произошли перестановки. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

В десятке свердловских городов, лидирующих по числу заболевших коронавирусом, произошли перестановки. Каменск-Уральский вместе с Каменским районом поднялись с седьмой на шестую строчку, обойдя в этом списке Берёзовский.

За последние сутки в Каменске-Уральском и Каменском районе выявили сразу 30 новых случаев заражения COVID-19. Число инфицированных за всё время пандемии там достигло 797, следует из данных карты распространения коронавируса, опубликованной на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Заметно число заразившихся накануне увеличилось также в Екатеринбурге (170 новых случаев инфицирования), Нижнем Тагиле и Первоуральске (по 25). В остальных муниципалитетах области выявили менее 10 новых заболевших или не выявили их вовсе.

Полный список городов с числом заразившихся представлен ниже.

Фото: по данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Напомним, ранее "Областная газета" составила рейтинг самых "ковидных" городов региона на основании доли заразившихся от общей численности населения. О том, какие муниципалитеты оказались наиболее подверженными риску, читайте здесь.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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