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Общество / Здравоохранение и здоровье
12 ноября 2020, 12:51

В России коронавирус выявили ещё у 21 608 человек

коронавирусная лаборатория

В России коронавирус выявили ещё у 21 608 человек. Фото: Павел Ворожцов.

В России за сутки COVID-19 подхватили 21 608 человек. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 1 858 568.

До этого суточная заболеваемость снижалась два дня подряд. Вчера сообщалось о 19 851 инфицированном.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 5 997. Свердловская область находится на седьмой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 314 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

За последние 24 часа из российских больниц выписано 18 811 россиян. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 388 168 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксировано 439 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 32 032 человека.

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