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12 ноября 2020, 13:36

Главный эпидемиолог Екатеринбурга выступил против массовых гуляний на Новый год

ледовый городок в Екатеринбурге

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов высказался против массовых мероприятий на Новый год. Фото: Владимир Мартьянов.

Главный эпидемиолог Екатеринбурга высказался против массовых мероприятий на Новый год. Александр Харитонов призвал уральцев отмечать праздник в кругу семьи.

Такое заявление он сделал на сегодняшней пресс-конференции. Отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли в Екатеринбурге вводиться коронавирусные ограничения на Новый год, Александр Харитонов высказал мнение, что «ограничения должны быть» и что общегородских мероприятий лучше не организовывать.

Специалист отметил, что за три дня с начала новой учебной четверти в екатеринбургских школах рост заболеваемости ОРВИ среди детей в возрасте от 7 до 14 лет составил 48% (на этой неделе к очной учебе как раз приступили учащиеся 1-5-х классов). Заболеваемость коронавирусом в городе тоже не снижается.

Напомним, в настоящее время в уральской столице обсуждается вопрос строительства ледового городка на площади 1905 года. В этом году городские власти могут отказаться от него. Окончательное решение будет озвучено в эту пятницу, после собрания оргкомитета по новогодним праздникам.

Тем временем власти Москвы уже решили отменить массовые новогодние гулянья и Рождественский фестиваль.

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