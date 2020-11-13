66% диагнозов COVID-19 поставлено жителям трёх свердловских городов

66% диагнозов COVID-19 поставлено в трёх свердловских городах. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области обновили данные по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Более 66% диагнозов COVID-19 с начала пандемии поставлены жителям трёх городов ‒ Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Верхней Пышмы.

По данным на 12 ноября, за всё время в столице Урала было зарегистрировано 22 645 заболевших, в Нижнем Тагиле ‒ 2 638, а в Верхней Пышме ‒ 1 016, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Больше всего инфицированных за сутки выявлено в первом городе ‒ 172 человека.

Как ранее сообщала "Областная газета", с начала пандемии коронавирус официально подтверждён у 39 690 свердловчан (+314 за предыдущие сутки). Общее число выздоровевших достигло 31 831. На лечении остаются свыше семи тысяч граждан.

Известно, что состояние 429 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 1 677 – как средней степени тяжести. Также за предыдущие 24 часа зарегистрировано девять случаев смерти больных COVID-19, всего – 865.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области