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Общество / Здравоохранение и здоровье
13 ноября 2020, 12:51

В Свердловской области число заболевших коронавирусом перевалило за 40 тысяч

Девушка в маске идёт по набережной

Суточная заболеваемость COVID-19 на среднем Урале превышает 300 человек уже третий день подряд. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 321 случай новой коронавирусной инфекции выявлен в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных уральцам с начала пандемии, достигло 40 011.

Полностью излечились и выписались из больниц 32 154 уральца. На лечении по-прежнему находятся более 7 тысяч свердловчан. 432 человека - в тяжёлом состоянии, 1 630 пациентов - в состоянии средней тяжести.

За последние 24 часа диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+139), Алапаевска, Арамильского, Артинского и Ачитского ГО, Байкаловского района, Белоярского ГО, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Верхней Синячихи, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского ГО, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Камышлова, Качканара, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского ГО, Первоуральска, Ревды, ЗАТО Свободный, Староуткинска, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Тавдинского, Тугулымского, Туринского и Шалинского ГО, п. Уральский.

Региональный и федеральный оперштабы также подтвердили девять летальных исходов. Такой показатель фиксируется второй день подряд. Всего от коронавируса на Среднем Урале скончались 874 человека.

Накануне стало известно о 314 новых заболевших на Среднем Урале. Суточная заболеваемость COVID-19 превышает 300 человек уже третий день подряд. До этого такое число заразившихся выявляли в июле.

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