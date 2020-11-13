Коронавирус в России выявили ещё у 21 983 россиян

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 67,3 млн тестов на коронавирус. Фото: Павел Ворожцов

COVID-19 подхватили ещё 21 983 россиянина. Это новый рекорд по суточной заболеваемости в стране. Общее число диагнозов коронавирусная инфекция с начала пандемии достигло 1 880 551.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 5 974. Свердловская область находится на восьмой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватил ещё 321 человек.

Всего по России выздоровели и выписались из больниц 1,4 миллиона пациентов, в том числе 32 тысячи свердловчан. Коронавирус стал причиной смерти 32 443 жителей страны, в том числе 874 уральцев.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 67,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 636 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 447 509 человек.

Фото: данные на 13 ноября