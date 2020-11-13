В Свердловской области началась раздача бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом

В больницах Свердловской области есть запас лекарств для лечения пневмонии на два месяца. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что с сегодняшнего дня в регионе начинается раздача бесплатных лекарств для людей с подтверждённым COVID-19. Он напомнил, что на закупку препаратов из федерального бюджета было выделено более 162 млн рублей.

Евгений Куйвашев рассказал, что ему регулярно поступают сообщения об отсутствии в аптеках лекарств для лечения ОРВИ и гриппа. По словам главы региона, это связано с тем, что граждане часто скупали лекарства без назначения врача. Он отметил, что власти внимательно следят за ситуацией.

"Мы уже закупили большинство необходимых препаратов. С 13 ноября их начнут раздавать пациентам с COVID-19. В больницах Свердловской области есть запас лекарств для лечения пневмонии на два месяца, а также интерферонов и противовирусных — на один месяц", - пишет губернатор на своей странице в Instagram.

Как подчеркнул Евгений Куйвашев, сейчас свердловские власти усиленно работают с представителями аптечных сетей, чтобы исправить ситуацию с дефицитом лекарств. Поставки необходимых препаратов, в частности Триазаверина, ожидаются на следующей неделе.

Напомним, в начале ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о создании Федерального центра лекарственного обеспечения граждан, который займётся закупками медикаментов в рамках федеральных программ.