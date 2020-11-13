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Общество / Здравоохранение и здоровье
13 ноября 2020, 16:30

Отказ от госпитализации при COVID-19 обошёлся свердловчанке в 25 тысяч рублей

коронавирус

Отказ от госпитализации при COVID-19 обошёлся свердловчанке в 25 тысяч. Фото: Галина Соловьёва.

Жительница Байкаловского района наказана за отказ от госпитализации при COVID-19, повлекший причинение вреда здоровью её близким. Женщине назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.

По данным пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, чтобы женщина не заразила членов своей семьи – двоих несовершеннолетних детей и матери в возрасте старше 80 лет, – ей было выдано постановление об обязательной госпитализации. Однако от медпомощи свердловчанка отказалась.

Позже стало известно о положительных результатах исследования на коронавирусную инфекцию у матери и ребёнка заболевшей. От госпитализации с заболевшим ребёнком жительница Байкаловского района также отказалась.

В отношении женщины был составлен протокол по ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения"). Суд установил факт наличия причинно–следственной связи между действиями заболевшей и причинённым вредом здоровью членов её семьи и назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Ранее "Областная газета" сообщала, что на Среднем Урале суды оштрафовали 18 граждан на 200 тысяч рублей за непредоставление информации о COVID-статусе.

Напомним, общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 40 011. За последние сутки инфекцию подхватил 321 человек.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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