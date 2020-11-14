В Берёзовском более 800 заболевших, в Кировграде – 200: карта распространения COVID-19

Санитарные врачи опубликовали обновлённую карту распространения коронавирусной инфекции. Фото: Роспотребнадзор по Свердловской области

Санитарные врачи опубликовали обновлённую карту распространения коронавирусной инфекции по Свердловской области. Число заболевших в Берёзовском превысило 800 человек (+14 за сутки), а Кировграде достигло 200 (+2).

Согласно данным, приведённым на сайте регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на вечер 13 ноября на Среднем Урале лабораторно подтверждено 40 011 случаев заражения COVID-19. В Екатеринбурге выявлено 22 784 заболевших (+139 за сутки), в Нижнем Тагиле – 2664 (+26), в Верхней Пышме – 1019 (+3).

Вплотную приблизился к отметке в тысячу заболевших Первоуральск (997 заразившихся). Ещё в трёх муниципалитетах с начала пандемии подтверждено свыше 800 диагнозов: в Ревде – 885, Каменске-Уральском и Каменском районе - 830 и в Берёзовском – 810.

Внизу таблицы ситуация остаётся стабильной: меньше всего заболевших по-прежнему в Пелыме (3), Гарях (4) и пгт Малышева (6). С инфекцией не столкнулись жители Таборов – эта территория единственная отмечена на карте белым цветом.

Напомним, накануне на Среднем Урале вывили 321 случай заболевания коронавирусом. На лечении остаются около 8 тысяч свердловчан.