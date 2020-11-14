В России суточная заболеваемость COVID-19 впервые превысила 22 тысячи человек

В России за минувшие сутки выявлено 22 702 случая COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

В России за минувшие сутки выявлено 22 702 случая COVID-19. Суточная заболеваемость впервые с начала пандемии превысила 22 тысячи человек.

По данным оперативного штаба по борьбе в инфекцией, новые случаи заболевания подтверждены во всех 85 регионах. Больше всего инфицированных за сутки - в Москве (6427) и Санкт-Петербурге (1852). В Свердловской области заразились 327 человек. Это восьмой показатель по стране.

Фото: Оперативный штаб

На сегодняшний день в России выявлено 1 903 253 заболевших коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1 425 529 человек, в том числе - 18 626 пациентов выписались из больниц за последние сутки.

Фото: Оперативный штаб

Также за сутки в России зафиксирован 391 летальный исход. За весь период пандемии от коронавируса скончалось 32 834 россиянина.

Напомним, накануне COVID-19 подхватили 21 983 человека.

Добавим, что по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 67,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 601 тысяча таких тестов. Под медицинским наблюдение остаются 452 680 человек.