Скончались ещё восемь свердловчан с COVID-19

С начала пандемии жертвами заболевания стали 882 жителя региона. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области скончались ещё 8 пациентов с COVID-19. С начала пандемии жертвами заболевания стали 882 жителя региона.

Данные о восьми летальных исходах подтвердили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с распространением инфекции.

"Зарегистрировано восемь случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 882", - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Напомним, последние два дня в регионе регистрировали по девять смертей пациентов с коронавирусом.

В целом по России сегодня зафиксирована 391 смерть больных COVID-19. За всё время пандемии скончались 30 793 россиянина с подтверждённым диагнозом.

За последние сутки в Свердловской области коронавирусную инфекцию подхватили 327 человек.