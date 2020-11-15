С начала года свердловчане 451 раз пожаловались на вредящий здоровью шум

Специалисты рассмотрели все поступившие обращения граждан. Фото: Алексей Кунилов

За 9 месяцев 2020 года жители Свердловской области направили в Роспотребнадзор 451 жалобу на неблагоприятное воздействие шума. Специалисты рассмотрели все поступившие обращения граждан.

Как рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства, из 451 поступившей жалобы, в 402 случаях факт неблагоприятного воздействия шума не подтвердился.

В оставшихся в 49 случаях были выявлены превышения предельно допустимых уровней шума. По фактам превышения шумовой нагрузки были приняты меры административного воздействия. За нарушения санитарного законодательства на виновных наложено 46 штрафов на общую сумму 407 500 рублей, а также вынесено три предупреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Екатеринбурге привлекли к административной ответственности магазин «Верный» в микрорайоне Светлый. Поводом стала повторная письменная жалоба местного жителя на шум от деятельности торговой точки при разгрузке товаров.

«Управление Роспотребнадзора по Свердловской области напоминает, что в случае неблагоприятного воздействия физических факторов на здоровье, жители региона могут отправить обращение с помощью формы, расположенной на сайте ведомства», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.