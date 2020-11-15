В Свердловской области за сутки выявили 333 случая COVID-19

Суточная заболеваемость COVID-19 в регионе пятый день подряд превышает 300 человек. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки на Среднем Урале подтвердили ещё 333 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Суточная заболеваемость COVID-19 в регионе пятый день подряд превышает 300 человек.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки выявлено 164 новых случая заболевания.

Также диагноз COVID-19 подвержён среди жителей Алапаевского района, Арамильского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Берёзовского, Верхней Салды, Верх-Нейвинский, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Ирбитского района, Краснотурьинска, Красноуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Камышлова и Камышловского района, Нижней Салды, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Сухого Лога, Серова, Слободо-Туринский район, Сысертского и Тавдинского городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции - 40 671. Из них 32 822 свердловчан уже вылечились. В том числе, за последние сутки из больниц выписались 336 человека. На лечении по-прежнему находятся почти восемь тысяч уральцев.

Состояние 425 пациентов оценивается как тяжёлое. Из них 187 больных подключены к аппаратам ИВЛ. 1724 носителя инфекции госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Остальные больные чувствую себя удовлетворительно.

Скончались ещё семь пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами заболевания стали 889 жителей региона.

Напомним, накануне коронавирусом заболели 327 свердловчан.