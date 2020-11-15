В России второй день подряд подтвердили более 22 тысяч случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 22 572 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Фото: Алексей Кунилов

За последние сутки в России выявлено 22 572 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Суточная заболеваемость COVID-19 в стране второй день подряд превышает 22 тысячи человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 85 регионах страны. Больше всего - в Москве (6271) и Санкт-Петербурге (1944). В Свердловской области за сутки заболели 333 человека. Это седьмой показатель по стране.

Всего в России с начала пандемии выявлено 1 925 825 носителей инфекции. Из них 1 439 985 человек уже вылечились. За сутки из больниц выписались ещё 14 456 россиян, победивших болезнь.

Также зафиксировано ещё 352 летальных исхода. За весь период пандемии в России от коронавируса скончалось 33 186 человек.

Добавим, что по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено блеее 68,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки таких тестов сделано 627 тысяч. Под медицинским наблюдением остаются 453 229 человек.

Накануне суточная заболеваемость впервые с начала пандемии превысила 22 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в мире зарегистрировано рекордное число случаев заболевания: коронавирусом заразились 657 тысяч человек.