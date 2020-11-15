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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 ноября 2020, 13:23

За сутки коронавирус унёс жизни семерых свердловчан

С начала пандемии жертвами заболевания стали 889 жителей региона.

С начала пандемии жертвами заболевания стали 889 жителей региона. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области скончались ещё семеро пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии жертвами заболевания стали 889 жителей региона.

Данные о семи летальных исходах за прошедшие сутки подтвердили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с распространением инфекции.

"Зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 889", - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Напомним, накануне в регионе зарегистрировали восемь случаев смерти среди заражённых пациентов. До этого два дня подряд умирали по девять свердловчан с коронавирусом.

В целом по России сегодня зафиксировано 352 смерти больных COVID-19. За весь период пандемии от коронавируса скончалось 33 186 россиян.

За последние сутки в Свердловской области коронавирусную инфекцию подхватили 333 человека.

Областная газета Свердловской области

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