За сутки коронавирус унёс жизни семерых свердловчан

С начала пандемии жертвами заболевания стали 889 жителей региона. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области скончались ещё семеро пациентов с диагнозом COVID-19. С начала пандемии жертвами заболевания стали 889 жителей региона.

Данные о семи летальных исходах за прошедшие сутки подтвердили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с распространением инфекции.

"Зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 889", - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Напомним, накануне в регионе зарегистрировали восемь случаев смерти среди заражённых пациентов. До этого два дня подряд умирали по девять свердловчан с коронавирусом.

В целом по России сегодня зафиксировано 352 смерти больных COVID-19. За весь период пандемии от коронавируса скончалось 33 186 россиян.

За последние сутки в Свердловской области коронавирусную инфекцию подхватили 333 человека.