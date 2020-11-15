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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 ноября 2020, 15:03

В России продлили упрощённый порядок регистрации лекарств от коронавируса

Лекарства от коронавируса

Продление этих мер поможет избежать проблем с поставками лекарств и медицинских изделий. Фото: Алексей Кунилов

Правительство РФ продлило упрощённый порядок регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Согласно пояснительно записке к документу, упрощённая процедура позволяет получить все необходимые документы для применения лекарств или использования медицинских изделий в максимально короткие сроки.

Напомним, ранее ускоренная процедура регистрация медицинских изделий и получения разрешительных документов на использование препаратов для лечения больных с коронавирусом была введена до 1 января 2021 года. Новым постановление она продлевается ещё на год.

Отмечается, что этот вопрос обсуждался на заседании координационного совета при Правительстве РФ 2 ноября. По словам Михаила Мишустина, продление этих мер поможет избежать проблем с поставками лекарств и медицинских изделий. 

В начале ноября премьер-министр РФ подписал документ о создании Федерального центра лекарственного обеспечения граждан, который займётся закупками медикаментов в рамках федеральных программ.

Таже председатель Правительства дал ряд поручений федеральным министерствам и главам регионов, обязав их в ежедневном режиме контролировать ситуацию и следить за тем, чтобы в больницах и аптеках медикаменты были в достаточном количестве.

Ранее на этой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что в регионе начинается раздача бесплатных лекарств для людей с подтверждённым COVID-19. Он напомнил, что на закупку препаратов из федерального бюджета было выделено более 162 млн рублей.

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