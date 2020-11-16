В Свердловской области за сутки выявлен 341 случай заражения коронавирусом

За время пандемии COVID-19 подтвердился у 41 012 свердловчан. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области зарегистрировали 341 новый случай заражения коронавирусом. Это на восемь случаев больше, чем вчера.

По данным регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, за последние сутки в Екатеринбурге обнаружили 96 заразившихся. Также новые заболевшие выявлены в Алапаевске и Алапаевском районе, Арамильском ГО, Артёмовском, Артинском и Ачитском ГО, Асбесте, Байкаловском районе, Белоярском ГО, Берёзовском, Богдановиче, Бисерти, Верхней Салде, Верхней Пышме, Горноуральском ГО, Дегтярске, ЗАТО Свободный, Ивделе, Ирбите и Ирбитском районе, Каменска-Уральском и Каменском районе, Карпинске, Краснотурьинске, Качканаре, Кировграде, Камышлове и Камышловском районе, Красноуфимске и Красноуфимском районе, Кушве, Невьянске, Нижних Сергах, Нижней Туре, Нижнем Тагиле, Новой Ляле, Первоуральске, Пышминском ГО, Ревде, Реже, Серове, Староуткинске, Сухом Логе, Среднеуральске, Сысертском, Тавдинском и Туринском ГО и посёлке Уральский.

Число заболевших за всё время пандемии перевалило за 41 тысячу, а именно составило 41 012 случаев.

434 пациента с коронавирусом в настоящее время пребывают в тяжёлом состоянии. Ещё 2 116 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные болеющие чувствуют себя удовлетворительно.

За прошедшие 24 часа из больниц выписались 346 уральцев. За всё время пандемии врачи смогли вылечить 33 168 свердловчан.

За сутки также подтвердились 10 случаев смерти. Всего от коронавируса на Среднем Урале скончались 899 человек.

Напомним, в пятницу губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении на неделю дистанционного обучения для учеников 6-10-х классов в связи с сохраняющейся угрозой распространения вируса.