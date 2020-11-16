В Нижнем Тагиле оштрафовали больницу за несвоевременное извещение о COVID-19

Нарушения, связанные с профилактикой коронавируса, были выявлены санврачами в ходе внеплановой выездной проверки ещё в июле. Фото: Павел Ворожцов

Свердловский облсуд оставил в силе решение о наказании ГБУЗ СО "ГБ № 1 г. Нижний Тагил" за невыполнение требований противоэпидемических мероприятий. По ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ больница получит штраф в 100 тысяч рублей.

Нарушения, связанные с профилактикой коронавируса, были выявлены санврачами в ходе внеплановой выездной проверки ещё в июле. Больница №1 не представила в Роспотребнадзор экстренные извещения о 17 заразившихся. Кроме того, учреждение не передало сведения о наблюдении и тестировании на COVID-19 женщины, которая по постановлению должна была находиться на изоляции. А в медицинских картах больных не было информации о дезинфекции в очагах заболевания.

Штраф больнице Нижнего Тагила назначил судья Дзержинского районного суда, представитель юрлица подал жалобу в Свердловский областной суд.

"Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, установил, что, имея возможность для надлежащего соблюдения противоэпидемических мероприятий и санитарных норм, ГБУЗ СО "ГБ № 1 г. Нижний Тагил" не приняло все зависящие от него меры по их соблюдению и оставил постановление судьи без изменений", - рассказали в облсуде.

Добавим, что ранее за подобные нарушения штрафовали также больницу №20 в Екатеринбурге и Первоуральскую горбольницу.