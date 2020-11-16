На Среднем Урале зарегистрировали смерти ещё десятерых пациентов с COVID-19

На Среднем Урале зарегистрировали смерти ещё десятерых пациентов с COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали десять случаев смерти пациентов, у которых был подтверждён коронавирус. За всё время пандемии жертвами этого заболевания стали 899 уральцев.

Информацию о летальных исходах предоставили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с COVID-19.

Отметим, в предыдущий раз о десяти умерших за один день сообщалось 22 октября. В последующие дни на Среднем Урале фиксировали от трёх до девяти скончавшихся.

В целом по России от коронавируса умерли 33 489 человек, в том числе 303 гражданина - за прошедшие сутки. По общему числу умерших Свердловская область находится на шестом месте в стране после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской и Нижегородской областей.

Фото: стопкоронавирус.рф