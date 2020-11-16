Если других лечить некем и нечем: количество плановой медпомощи на Среднем Урале будут уменьшать из-за COVID-19

Приходящие в поликлинику на Ленина, 52 в Екатеринбурге сразу видят, что приём пациентов в плановом порядке там приостановлен. Фото: Павел Ворожцов

После июньского распоряжения Президента России Владимира Путина о возобновлении плановой работы медучреждений в поликлиниках и больницах Свердловской области стали медленно возвращаться к приёму обычных, а не только коронавирусных больных. Однако с наступлением второй волны COVID-19 плановую медицинскую помощь снова отодвигают на дальний план. В минувший вторник по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что на Среднем Урале будут уменьшать количество плановой медпомощи по менее серьёзным направлениям.

Сокращение неважного

— Плановый приём сохраняется. Никаких документов об остановке плановых приёмов на данный момент нет, — ответили «Облгазете» в оперштабе по борьбе с коронавирусом на вопрос об оказании плановой медпомощи за неделю до заявления Крекова. — Система здравоохранения настроена на сохранение такой помощи пациентам даже в период эпидемии.

Однако сейчас в нашем регионе всё же решили ограничить оказание некоторой плановой медицинской помощи. Что же говорит заместитель губернатора?

— Медицинская служба сейчас трудится с большим напряжением. Мы работаем над тем, чтобы уменьшить количество плановой медицинской помощи по тем направлениям, которые меньше всего влияют на показатели серьёзной заболеваемости, для минимизации очередей в поликлиниках, — сказал Павел Креков. — Но оказание медицинской помощи в важных направлениях, например, в кардиологии и онкологии, ограничиваться не будет.

На деле плановые приёмы начали приостанавливать ещё в октябре. Так, пенсионер из Екатеринбурга Владимир Панов пожаловался «Облгазете», что уже не одну неделю не может попасть к кардиологу в поликлинику на Ленина, 52, так как приём приостановлен. И ожидание в его случае действительно опасно: мужчина пережил инфаркт и несколько операций, сейчас ему необходима ещё одна. Журналист «Облгазеты» неоднократно пытался дозвониться до екатеринбургской ЦГКБ №1, к которой относится эта поликлиника, и до заведующей поликлиники — безрезультатно.

— Вероятно, помощь в этой поликлинике приостановлена в связи с нехваткой медиков: узких специалистов выдернули для помощи участковой службе или для дежурств в неотложной помощи, — сказали «Облгазете» в горздраве Екатеринбурга. — В этом случае человеку лучше подойти к заведующему отделением поликлиники и спросить, как ему быть. Возможно, его направят в другое медицинское учреждение.

Латаем дыры

Возможно, в поликлинике на Ленина, 52 действительно не хватает медиков: ЦГКБ №1 сейчас снова активно оказывает помощь больным коронавирусом. Кроме этого, в октябре в СМИ появилась информация о массовых увольнениях сотрудников этой екатеринбургской больницы.

Однако на прошлой неделе стало известно о приостановлении приёма пациентов из-за нехватки врачей и в отделении поликлиники ЦГКБ №6 на Рябинина, 19. Как сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом, все больные оттуда обслуживаются на дому, больничные листы и рецепты им оформляют дистанционно. Также пациенты могут обращаться в другой филиал поликлиники — на Серафимы Дерябиной, 34 д. Перестали принимать пациентов и в травмпункте №3 на Сапёров: медицинские работники на больничных и на самоизоляции. Больным следует обращаться в травмпункт №2 на Бажова.

Это только те случаи, о которых стало известно «Облгазете». Очевидно, что система здравоохранения Свердловской области не справляется с объёмом работы в пандемию. И вторая волна коронавируса ещё ярче демонстрирует нехватку медицинских кадров в нашем регионе.

— В Свердловской области и так был дефицит медиков, а сейчас он стал ещё больше: пожилые врачи и специалисты с проблемами со здоровьем уволились, потому что им хочется жить, и это желание понятно, — считает руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов Максим Стародубцев. — Большинство медиков перебросили на работу с коронавирусными больными, а ресурсного запаса нет – оптимизация системы здравоохранения даёт о себе знать. При этом из-за того, что в первую волну пандемии плановая медпомощь не оказывалась совсем, сейчас на неё повышенный спрос, количество больных нарастает. Можно хоть сколько положительно отвечать на требование президента не прекращать плановую медицинскую помощь, но что делать, если её некем и нечем оказывать?

В качестве подкрепления во все поликлиники, по словам Павла Крекова, сейчас привлекают студентов разных медицинских учреждений Свердловской области. Так как в регионе растёт число больных коронавирусом, которые проходят лечение дома, то усиливается и амбулаторное звено системы здравоохранения за счёт привлечения к работе непрофильных врачей после прохождения специального учебного курса. Свердловские власти рассчитывают, что это поможет снять сложившуюся сейчас напряжённость в системе здравоохранения, но результат пока не виден.

ВАЖНО Где в Свердловской области развёрнуты койки для больных COVID-19?* Екатеринбург ЦГКБ №40 ЦГКБ №6 ЦГКБ №24 ГКБ №14 ЦГБ №2 ЦГКБ №1 ЦГБ №3 ГБ № 36 Детская КГБ №11 Детская ГБ №8 Детская ГКБ №9 Областная детская клиническая больница Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн Противотуберкулёзный диспансер Психиатрическая больница №6 Психиатрическая больница №7 Уральский НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии НИИ охраны материнства и младенчества УГМК «Здоровье» Нижний Тагил Городская инфекционная больница Городская больница №1 Детская городская больница Санаторий «Руш» Каменск-Уральский Городская больница Детская городская больница Первоуральск Городская больница Детская городская больница Верхнепышминская ЦГБ

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Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум» * В каждом медучреждении развёрнуто разное количество коек для коронавирусных больных. Некоторые больницы задействованы для лечения COVID-19 частично, то есть одни отделения в них отданы под коронавирус, а другие продолжают функционировать. Информация на момент подготовки материала. Всего в Свердловской области, по словам Павла Крекова, более 30 тысяч коек. Из них больше 10 тысяч отданы под больных коронавирусом, но около полутора тысяч держатся в неприкосновенном запасе на случай непредвиденной вспышки COVID-19. При этом в регионе продолжают увеличивать количество коек под ковидных больных и перепрофилировать другие медучреждения. В оперштабе объясняют это необходимостью исполнения федеральных рекомендаций, сохранения резервных мест и баланса при распределении нагрузки на медучреждения. Однако тот же госпиталь в «Екатеринбург-ЭКСПО» сейчас не используется. Недавно финансирование этого резервного госпиталя увеличили на 19 миллионов рублей — соответствующий указ губернатора №823 ПП опубликован на официальном портале правовой информации Свердловской области.

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Опубликовано в №214 от 17.11.2020