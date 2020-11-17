Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
17 ноября 2020, 12:31

Вернулись к июльским показателям: в Свердловской области за сутки выявили 349 случаев COVID-19

Девушке мереют температуру

Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 41 361. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 349 случаев новой коронавирусной инфекции выявлено в Свердловской области. Ранее такое число заболевших регистрировали 16 июля.

Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 41 361. Полностью излечились и выписались из больниц более 33 тысяч уральцев. На лечении на данный момент находятся более 7 тысяч свердловчан. 459 - в тяжёлом состоянии, 2 581 - в состоянии средней тяжести.

За последние 24 часа диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+191), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского ГО, Байкаловского района, Бисерти, Волчанска, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Качканара, Кировграда, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Режа, Староуткинска, Сухого Лога, Серова, Сысертского, Тавдинского и Шалинского ГО.

За последние сутки также зарегистрировано 8 скончавшихся пациентов. Всего коронавирус унёс жизни уже 907 уральцев.

Накануне стало известно о 341 новом заболевшем на Среднем Урале.

Читайте также:

В 43 свердловских муниципалитетах выявили более 100 заболевших коронавирусом: карта.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.11.2020, 12:51 / Общество
В России коронавирус подтвердили ещё у 22 410 человек
17.11.2020, 12:38 / Общество
На Среднем Урале скончались ещё 8 человек с COVID-19
17.11.2020, 12:31 / Общество
Вернулись к июльским показателям: в Свердловской области за сутки выявили 349 случаев COVID-19
17.11.2020, 12:07 / Общество
Назначен новый гендиректор компании «Россети Урал»
17.11.2020, 11:38 / Общество
Американский корабль Crew Dragon доставил на МКС четырёх астронавтов