Вернулись к июльским показателям: в Свердловской области за сутки выявили 349 случаев COVID-19

Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 41 361. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 349 случаев новой коронавирусной инфекции выявлено в Свердловской области. Ранее такое число заболевших регистрировали 16 июля.

Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 41 361. Полностью излечились и выписались из больниц более 33 тысяч уральцев. На лечении на данный момент находятся более 7 тысяч свердловчан. 459 - в тяжёлом состоянии, 2 581 - в состоянии средней тяжести.

За последние 24 часа диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+191), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского ГО, Байкаловского района, Бисерти, Волчанска, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Качканара, Кировграда, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Режа, Староуткинска, Сухого Лога, Серова, Сысертского, Тавдинского и Шалинского ГО.

За последние сутки также зарегистрировано 8 скончавшихся пациентов. Всего коронавирус унёс жизни уже 907 уральцев.

Накануне стало известно о 341 новом заболевшем на Среднем Урале.

Читайте также:

В 43 свердловских муниципалитетах выявили более 100 заболевших коронавирусом: карта.