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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 ноября 2020, 12:51

В России коронавирус подтвердили ещё у 22 410 человек

Девушка в маске выбирает варежки

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России составляет 1 971 013. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки COVID-19 подхватили 22 410 россиян. Это на 368 человек меньше, чем днём ранее.

Больше всего новых пациентов в Москве - 5 882. Свердловская область занимает шестую строчку среди регионов с показателем в 349 подтверждённых диагнозов.

Фото: данные на 17 ноября

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России составляет 1 971 013. Из них выздоровели и выписались из больниц 1 475 904 пациента, в том числе 22 055 человек за последние сутки.

Фото: данные на 17 ноября

Скончался 33 931 житель страны, в том числе 442 заболевших за последние сутки. В Свердловской области коронавирус унёс жизни 907 уральцев.

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Областная газета Свердловской области

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