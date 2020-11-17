В России коронавирус подтвердили ещё у 22 410 человек

За последние сутки COVID-19 подхватили 22 410 россиян. Это на 368 человек меньше, чем днём ранее.
Больше всего новых пациентов в Москве - 5 882. Свердловская область занимает шестую строчку среди регионов с показателем в 349 подтверждённых диагнозов.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России составляет 1 971 013. Из них выздоровели и выписались из больниц 1 475 904 пациента, в том числе 22 055 человек за последние сутки.
Скончался 33 931 житель страны, в том числе 442 заболевших за последние сутки. В Свердловской области коронавирус унёс жизни 907 уральцев.
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Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией