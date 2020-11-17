Губернатор Свердловской области объяснил необходимость перевода скорой на аутсорсинг

В 2021 году на аутсорсинг планируют перевести скорые в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос о том, зачем необходимо переводить станции скорой помощи на аутсорсинг. Глава региона объяснил это необходимостью повышения эффективности работы экстренной службы.

На сегодняшнем заседании свердловского Заксобрания депутат Владимир Радаев обратился к Евгению Куйвашеву с просьбой отложить переход на аутсорсинг на 2022 год в связи со сложностями, вызванными распространением коронавируса. В ответ на это глава региона отметил, что пандемия привела к серьёзной нагрузке на скорую и показала: автопарк требует увеличения и обновления, а главврачей нужно освободить от забот, связанных с техническим состоянием машин.

Губернатор обратил внимание на то, что практика передачи непрофильных функций скорой сторонним организациям применяется по всему миру. Это делается ради более эффективного использования привлечённых ресурсов, ради постоянного увеличения заработной платы сотрудников. Отдельно Евгений Куйвашев подчеркнул, что речь о сокращении людей не идёт.

Напомним, в Екатеринбурге на аутсорсинге в настоящее время работают 3 из 13 станций скорой помощи. С 2021 года такая же схема ждёт скорые в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске. Вскоре после появления этой информации последовала бурная реакция свердловчан, в частности, на то, что в Нижнем Тагиле на станции скорой помощи планируется сократить персонал, занимающийся техническим обслуживанием автомобилей.