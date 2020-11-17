В Екатеринбурге затягивают с открытием новой поликлиники на Декабристов

Открытие новой поликлиники может состояться не раньше декабря. Фото: Владимир Мартьянов

Мэр города Александр Высокинский поручил в ближайшее время открыть новое здание поликлиники ЦКГБ №1 на Декабристов, 15. В горадминистрации "Облгазете" сообщили, что приём пациентов учреждение начнёт не раньше декабря.

"Точной даты открытия поликлиники пока нет. Строители её уже сдали, разрешительные документы получены. Однако открытие для пациентов затянулось, в том числе из-за коронавируса. Из-за закрытых границ до сих пор ведётся оснащение необходимым оборудованием. Не решены до конца кадровые вопросы, так как врачи сейчас работают в "красных зонах". Открытие новой поликлиники может состояться не раньше декабря", - пояснила пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Виктория Мкртчян.

Добавим, что построенное пятиэтажное здание сможет принимать до 850 пациентов в день. В состав учреждения войдут две территориальные поликлиники: на пр. Ленина, 52 и на ул. Декабристов, 27.

Ещё летом глава столицы Урала поручал открыть поликлинику в сентябре. Накануне на оперативном совещании Александр Высокинский поставил перед своими заместителями и руководителями профильных подразделений администрации задачу по срочному открытию для горожан нового здания поликлиники.

"Новая поликлиника на Декабристов должна начать приём горожан как можно скорее. Жёсткий контроль этого процесса я буду осуществлять лично, каждый день, до момента открытия. Любое промедление или нерадивость будут наказываться от дисциплинарного взыскания до увольнения", – приводятся слова мэра на сайте администрации.