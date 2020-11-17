В Свердловской области меняется порядок госпитализации беременных и рожениц с COVID-19

В Екатеринбургскую ГКБ №40 будут направляться пациентки только с тяжёлым и крайне тяжёлым течением COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов подписал приказ об изменении порядка госпитализации и маршрутизации беременных, рожениц и родильниц с подтверждённым коронавирусом. В Екатеринбургскую ГКБ №40 будут направляться пациентки только с тяжёлым и крайне тяжёлым течением COVID-19.

Согласно документу, при госпитализации беременную женщину осматривает междисциплинарный консилиум, который должен определить методы по стабилизации состояния будущей мамы, оценить состояние плода и указать дополнительные методы обследования. При этом помещение пациентки в больницу осуществляется только по согласованию с акушерским дистанционным консультативным центром Областного перинатального центра ГАУЗ СО "Областная детская клиническая больница".

Проведение телемедицинской консультации в отношении беременных, рожениц и родильниц обязательно, если есть подозрения или подтверждённый диагноз COVID-19, а также при наличии лёгочной патологии с явлениями дыхательной недостаточности.

Маршрутизация таких пациенток будет происходить следующим образом:

МАУЗ "Городская клиническая больница №40" - женщины на любом сроке беременности с тяжёлым и крайне тяжёлым течением COVID-19, а также пневмониями, вызванными COVID-19;

ГАУЗ СО "Областная детская клиническая больница" - женщины на любом сроке беременности с подтверждённым коронавирусом и пневмониями средней и тяжёлой форм;

ФГБУ НИИ "ОММ" Минздрава РФ - женщины на любом сроке беременности с подтверждённым коронавирусом с бессимптомной или лёгкой формой течения заболевания, а также пневмониями без признаков дыхательной недостаточности;

МАУ "Городская клиническая больница №14" - беременные, роженицы и родильницы с эпидемическим анамнезом по COVID-19, имеющие акушерские показания для госпитализации.

Также в ГКБ №14 будет организовано отделение для новорождённых с подозрением на наличие COVID-19. Родильницы могут быть доставлены в указанные медучреждения только при наличии условий для транспортировки с соблюдением санитарно-эпидемических мер.

Напомним, в начале сентября приём пациенток в роддом ГКБ №40 был временно ограничен из-за подозрения на наличие коронавируса у одного из сотрудников больницы. Также добавим, что в начале ноября роддом в Среднеуральске по решению региональных властей был перепрофилирован под пациентов с COVID-19.

Публикуем полный текст документа, размещённого на портале правовой информации Свердловской области.

Фото: портал правовой информации Свердловской области