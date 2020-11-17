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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 ноября 2020, 16:29

На Среднем Урале дети стали чаще заражаться коронавирусом

папа с дочкой в магазине

В возрастной структуре заболевших на детей приходится 11,8%. Фото: Галина Соловьёва.

За последнюю неделю в Свердловской области ощутимо увеличилась доля заразившихся коронавирусом среди детей. В возрастной структуре заболевших на них пришлось 11,8%.

Неделей ранее, наоборот, отмечалось снижение заболеваемости среди детей. Тогда свердловчане младше 18 лет составляли 8,1% от общего числа инфицированных. Не исключено, что рост заболеваемости связан с возвращением части учеников в школы.

Больше всего заразившихся снова обнаружили среди уральцев в возрасте от 30 до 49 лет. На минувшей неделе их доля составила 41,9%, что почти совпадает с уровнем предыдущей недели (41,3%), сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

На втором месте по частотности инфицирования вирусом находятся граждане 50-64 лет. Они составили примерно четвёртую часть от всех пациентов с COVID-19, а точнее 23% (на предыдущей неделе — 25,3%).

Свердловчане из категории «65+», входящие в зону риска, подхватывают инфекцию всё реже. Заболеваемость среди них снижается уже третью неделю подряд. Если в конце октября на них приходилось более 18%, то сейчас этот показатель составляет 12,7%.

Меньше всего диагнозов подтвердили у молодых жителей Среднего Урала. Доля пациентов 18-29 лет составила 10,7%. Примерно такой же она была и в прошлый отчётный период.

Фото: региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом

Добавим, за последние сутки в Свердловской области выявили 349 случаев заражения коронавирусом. Число заболевших с начала пандемии достигло 41 361.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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