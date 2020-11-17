Владимир Путин призвал глав стран БРИКС ускорить создание центра исследования вакцин

Владимир Путин напомнил, что в России завершена разработка второго препарата от COVID-19 - "ЭпиВакКорона", а вскоре появится и третья вакцина. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу глав государств - участников БРИКС, на которой, в частности, обсуждаются совместные проекты по борьбе с коронавирусом. Российский лидер рассказал участникам встречи о препаратах от COVID-19 и центре исследования вакцин.

По словам Владимира Путина, Российский фонд прямых инвестиций заключил с партнёрами из Бразилии и Индии соглашения о проведении клинических исследований вакцины "Спутник V", а с индийскими и китайскими фармкомпаниями - о создании на территории этих стран центров по производству препарата. Президент РФ в очередной раз подчеркнул, что сейчас государство решает вопрос массового производства вакцины, в котором большую роль играет объединение усилий.

"К слову, в России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса – "ЭпиВакКорона", и на подходе – третья. В их производстве и применении мы готовы взаимодействовать с партнёрами по БРИКС", - передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Кроме того, глава государства призвал участников встречи ускорить разработку центра исследования вакцин.

"Полагаем также важным ускорить формирование Центра разработки и исследования вакцин БРИКС, о чём мы по инициативе южноафриканских друзей, кстати говоря, условились два года назад ещё на саммите в Йоханнесбурге",

Напомним, что ранее о сроках начала массовой вакцинации от коронавируса высказывался сам Владимир Путин. Он утверждал, что этот процесс начнётся до конца 2020 года. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе встречи министров здравоохранения стран БРИКС заявил о начале массового производства вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".