Санврачи перечислили свердловские города с наиболее напряжённой обстановкой по ОРВИ и пневмонии

За неделю на Среднем Урале ОРВИ заболели 35 866 челвоек. Фото: Александр Исаков.

В Свердловской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ и пневмонией. Названы муниципалитеты, где эпидобстановка наиболее напряжённая.

На неделе с 9 по 15 ноября на Среднем Урале подтвердили 35 866 случаев ОРВИ, что превышает уровень эпидпорога на 53,4%, уровень прошлой недели — на 7,5%. В список неблагополучных территорий (это те, в которых среднеобластной показатель заболеваемости превышен в 1,5 раза и более) вошли Богданович, Сухой Лог, Артинский и Режевской городские округа, а также посёлок Уральский.

В Екатеринбурге наметилось небольшое снижение заболеваемости. За прошедшие семь дней в уральской столице выявили 15 635 больных ОРВИ, что на 2,3% ниже уровня предыдущей недели. При этом уровень эпидпорога по-прежнему превышен — на 31,4%, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Что касается внебольничной пневмонии, то такой диагноз поставлен ещё 4 015 свердловчанам. По сравнению с предыдущей неделей число заболевших выросло на 22%. Среднемноголетний уровень превышен в 3,6 раза.

Наиболее тяжёлая обстановка сложилась в Дегтярске, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Среднеуральске, Верхотурье, Верхней Туре, Верхней Пышме, Верхнем Тагиле, Каменском, Волчанском, Верхнесалдинском, Шалинском, Полевском, Ачитском городских округах, Нижнесергинском муниципальном районе и Ирбитском муниципальном образовании.

Добавим, случаев гриппа на Среднем Урале по-прежнему не зафиксировано. Тем временем, от этого заболевания поставлено более 1,8 млн прививок. Ими охвачено 43,9% населения области.