Бесплатные лекарства на дом получат более 20 тысяч свердловчан с COVID-19

На первом этапе бесплатными лекарствами будут обеспечены 8,5 тыс. свердловчан. Фото: Павел Ворожцов.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов заявил, что в регион поступила первая партия препаратов от коронавируса для бесплатного лечения уральцев на дому. По его словам, лекарства получили 26 больниц Среднего Урала.

"В Екатеринбурге и области 26 медицинских организаций получили лекарственные препараты для лечения COVID-019 в амбулаторных условиях с целью проведения терапии", - сказал Андрей Карлов на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в регионе.

Он заявил, что первая партия препаратов была передана в больницы в пятницу, 13 ноября, а накануне на Средний Урал прибыла новая поставка. По словам главы минздрава, на первом этапе бесплатными лекарствами будут обеспечены 8,5 тыс. свердловчан, среди которых почти 2 тыс. детей. Сейчас на Среднем Урале формируется запас медикаментов на 20,4 тыс. граждан, находящихся на амбулаторном лечении.

Как рассказали "Областной газете" в оперштабе, после регистрации больного в базе амбулаторного ковид-центра лекарства будут доставляться ему медработниками во время плановых посещений.

Напомним, в начале ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о создании Федерального центра лекарственного обеспечения граждан, который займётся закупками медикаментов в рамках федеральных программ.