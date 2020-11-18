Свердловские власти заявили, что вопрос о введении локдауна не рассматривается

Замгубернатора аргументировал это тем, что на протяжении последних трёх дней количество поступивших на койки меньше, чем количество выписанных. Фото: Павел Ворожцов

Замгубернатора Сверлдовской области Павел Креков заявил, что вопрос о введении повторного локдауна в регионе не рассматривается. Одна из главных причин - наличие достаточного количества коек в больницах для пациентов.

"Сегодня нагрузка на коечный фонд даже стала постепенно снижаться. Мы считаем, что принятые меры достаточны. Сейчас самое главное - эти меры выполнять. Ни о каких новых ограничениях мы в настоящий момент не говорим", - сообщил в ходе брифинга Павел Креков.

По его данным, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Свердловской области стабилизируется. Это замгубернатора аргументировал тем, что на протяжении последних трёх дней количество поступивших на койки меньше, чем количество выписанных.

"Часть пациентов выписывается на долечивание и направляется в больницы реабилитационного уровня, кого-то выписывают домой на амбулаторное лечение", - пояснил Павел Креков.

Добавим, что по данным оперштаба, суточная заболеваемость на Среднем Урале растёт. Накануне в Свердловской области за сутки выявили 349 случаев COVID-19. Ранее такое число заболевших регистрировали 16 июля.

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*Локдаун - режим полного ограничения передвижения людей, социальных контактов в условиях пандемии.