В Свердловской области побит рекорд по числу выявленных за сутки случаев коронавируса

В Свердловской области побит рекорд по числу выявленных за сутки случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в Свердловской области выявлено 358 случаев COVID-19. Это рекордный показатель за весь период пандемии коронавируса. 357 заражённых было несколько месяцев назад – 3 июня.

По данным регионального оперштаба, диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+235), Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхотурья, Ирбита, Красноуральска, Красноуфимска, Каменска-Уральского, Кировграда, Нижней Салды, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Невьянска, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Серова и других муниципалитетов.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 41 719 свердловчан. Из них 33 882 уже выздоровели, в том числе 363 человек выписались из больниц за последние сутки. На лечении остаются более семи тысяч граждан. Состояние 472 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 3 510 – как средней степени тяжести (в муниципальных и государственных больницах).

Также за последние 24 часа зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19, всего – 917.

Напомним, ранее сообщалось о 349 заразившихся.

Ранее стало известно, что за последнюю неделю на Среднем Урале ощутимо увеличилась доля заразившихся коронавирусом среди детей. В возрастной структуре заболевших на них пришлось 11,8%. О подверженности вирусу других возрастных групп читайте здесь.

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