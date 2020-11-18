Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
18 ноября 2020, 13:24

В России COVID-19 подхватили ещё 20 985 человек

коронавирус

В России COVID-19 подхватили ещё 20 985 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России выявлено 20 985 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 1 991 998.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 4 174. Свердловская область находится на пятой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 358 человек. Это рекордный показатель для Среднего Урала за весь период пандемии.

Фото: стопкоронавирус.рф

За последние сутки из российских больниц было выписано 25 179 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 501 083 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксировано 456 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 34 387 человек.

Вчера сообщалось о 22 410 новых случаях COVID-19.

Добавим, ранее глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление об изменении санитарно-профилактических правил в отношении заражённых коронавирусом граждан. В частности, врачам позволяется выписывать пациентов из больниц после одного отрицательного теста.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.11.2020, 15:22 / Общество
Более 200 свердловских призывников отправились служить на Дальний Восток
18.11.2020, 15:01 / Политика
В Екатеринбурге назначили врио главы аппарата администрации города
18.11.2020, 14:59 / Общество
В Екатеринбурге парковку на площади 1905 года закроют 23 ноября
18.11.2020, 14:58 / Политика
Глава Республики Мордовия подал в отставку
18.11.2020, 14:44 / Политика
В режевской думе меняется председатель