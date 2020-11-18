В России COVID-19 подхватили ещё 20 985 человек

В России COVID-19 подхватили ещё 20 985 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России выявлено 20 985 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 1 991 998.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 4 174. Свердловская область находится на пятой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 358 человек. Это рекордный показатель для Среднего Урала за весь период пандемии.

Фото: стопкоронавирус.рф

За последние сутки из российских больниц было выписано 25 179 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 501 083 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксировано 456 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 34 387 человек.

Вчера сообщалось о 22 410 новых случаях COVID-19.

Добавим, ранее глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление об изменении санитарно-профилактических правил в отношении заражённых коронавирусом граждан. В частности, врачам позволяется выписывать пациентов из больниц после одного отрицательного теста.