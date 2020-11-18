Среди работающих свердловчан снизилась заболеваемость COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловский оперштаб представил статистику заражения коронавирусом среди населения региона по социальному статусу. За неделю почти на 9% снизилось число работающих граждан, подхвативших COVID-19.

Если в прошлую среду фиксировалось 59,3% заражённых этой категории, то сегодня этот показатель составляет 50,5%. Также за прошедшие семь дней среди больных не выявлялись студенты – 0% вместо 1,3%.

Во всех оставшихся категориях показатели увеличились. Незначительный рост отмечается среди школьников (+1,3% к прошлой неделе), организованных и неорганизованных детей до 6 лет (+1,4 и +1% соответственно), а также пенсионеров (+1,2%). На 5,2% стало больше инфицированных среди неработающих свердловчан.

Фото: оперштаб

Напомним, накануне региональный оперштаб обновил данные возрастной структуры заболевших. За последнюю неделю в регионе ощутимо увеличилась доля заражённых коронавирусом среди детей. На них пришлось 11,8%.

За последние сутки на Среднем Урале выявлено 358 случаев COVID-19. Это рекордный показатель за всё время. Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 41 719 свердловчан.