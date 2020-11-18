Владимир Путин заявил, что 48 часов для проведения теста на COVID-19 - это долго

Владимир Путин заявил, что так как ни одна тест-система не даёт 100%-й результат, необходимо стремиться к сокращению этого срока. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами Правительства, на котором вновь обсуждаются меры борьбы с коронавирусом и ситуация с пандемией в отдельных регионах. В частности, глава государства сказал, что сроки проведения теста на COVID-19 слишком большие.

"Вот норматив проведения тестирования не позднее 48 часов, всё-таки, это тоже долго. 48 часов - это двое суток, за это время, если человек болен, он же общается с коллегами по работе, с членами семьи", - передаёт слова Президента ТАСС.

Российский лидер напомнил, что в сентябре вице-премьер Татьяна Голикова докладывала о наличии тест-систем, которые дают достаточно точный результат в минимальные сроки. В свою очередь заместитель председателя Правительства отметила, что такие тесты действительно есть, однако они дороже и их наличие в обороте ограничено. Она также подчеркнула, что установленный Роспотребнадзором срок в 48 часов является предельным.

Владимир Путин заявил, что так как ни одна тест-система не даёт 100%-й результат, необходимо стремиться к сокращению этого срока. Также он призвал увеличить количество выпускаемых в гражданский оборот вакцин от коронавируса.

Напомним, 16 ноября глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление об изменении санитарно-профилактических правил в отношении заражённых коронавирусом граждан. В частности, врачам позволяется выписывать пациентов из больниц после одного отрицательного теста, а лабораторное исследование на коронавирус необходимо провести в течение 48 часов после поступления биологического материала.

Ранее о сроках начала массовой вакцинации от коронавируса высказывался сам Владимир Путин. Он утверждал, что этот процесс начнётся до конца 2020 года. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе встречи министров здравоохранения стран БРИКС заявил о начале массового производства вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".