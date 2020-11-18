Количество больных коронавирусом в Свердловской области сокращается две недели подряд

Популярные, не очень популярные и совсем непопулярные интернет-СМИ продолжают нагнетать ковид-истерию. Вчера, например, все они вышли с мазохистскими заголовками вроде такого: «Рекорд побит: в Свердловской области выявили максимальное число заболевших COVID-19».

Между тем вчера был побит ещё один рекорд, но его паникёры разных мастей не заметили: в регионе за сутки вылечилось от коронавируса максимально большое количество людей – 363. И это, к слову, больше, чем заболело (358).

Оба факта – положительные, вселяющие оптимизм. Но нам оптимизма не надо, да? Надо, чтобы все боялись и сходили с ума? Поэтому из двух цифр мы берём только одну – негативную.

Кстати: число больных ковидом сокращается в области уже две недели подряд: последний раз заболевших было больше выздоровевших 5 ноября (287 против 283). А до этого – 26 октября...

С такими цифрами как-то поспокойнее становится, не правда ли?

Опубликовано в №216 от 19.11.2020