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Общество / Здравоохранение и здоровье
18 ноября 2020, 18:04

Павел Креков прокомментировал ситуацию со студентами-медиками

врачи

Павел Креков прокомментировал ситуацию со студентами-медиками. Фото: Галина Соловьёва.

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков прокомментировал ситуацию со студентами-медиками УГМУ, которых направили лечить пациентов с COVID-19. По его словам, от подобной практики, входящей в цикл обучения, теоретически можно отказаться.

Заставить студента проходить практику никто не сможет, заявил на брифинге Павел Креков. Однако при отказе "возникает вопрос о логике выбора профессии врача". Замгубернатора подчеркнул, что медработники подобно полицейским и пожарным должны быть готовы прийти на помощь в любой момент.

В ходе своего выступления Павел Креков также отметил, что подавляющее большинство студентов положительно отреагировали на просьбу помочь в борьбе с коронавирусом.

"Многие ребята, видя как коллеги измотаны перегрузкой, предлагают им пойти отдохнуть, беря на себя достаточно ответственные участки работы. Они делают это абсолютно добровольно, входя в определённый азарт. Таких большинство. Да, есть случаи отказа, что тут поделаешь. Это уже выбор человека", – сказал спикер

В завершении он добавил, что в ряде случаев причиной отказа является беременность или заболевания, которые не позволяют человеку работать "в приближении к инфекции".

Ранее "Областная газета" сообщала, что в период пандемии коронавируса в свердловских медучреждениях трудятся 902 студента Уральского государственного медицинского университета. Также к работе привлечены 428 ординаторов и 177 научно-педагогических работников. Подробнее об этом читайте здесь.

Добавим, за последние сутки в Свердловской области выявлено 358 случаев COVID-19. Это рекордный показатель за весь период пандемии коронавируса. Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 41 719 свердловчан. Из них 33 882 уже выздоровели.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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