Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
18 ноября 2020, 18:40

Владимир Путин поручил ввести допвыплаты для студентов-медиков, лечащих пациентов с COVID-19

Медработница

Владимир Путин поручил ввести допвыплаты для студентов-медиков, лечащих пациентов с COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства заявил о необходимости поощрения студентов-медиков, которые помогают оказывать помощь пациентам с коронавирусом. Он поручил ввести для них допвыплаты в размере до 10 тыс. рублей.

По словам Президента, студенты медицинских образовательных заведений выполняют большой объём работы, что позволяет высвободить более опытных медработников на борьбу с коронавирусом.

"Таких студентов, которые действительно могут работать и могут делать это эффективно, нужно обязательно поощрять. Я предлагаю предусмотреть дополнительную выплату на период до конца 2020 года для учащихся медицинских учебных заведений, которые не трудоустроены в поликлиниках и больницах, но в рамках своей практической подготовки принимают участие в оказании помощи больным", - передаёт слова Владимира Путина ТАСС.

Для студентов медицинских училищ российский лидер поручил предусмотреть допвыплаты в размере 7 тыс. рублей в месяц, а для студентов медвузов, аспирантов и ординаторов - 10 тыс. рублей.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в период пандемии коронавируса в свердловских медучреждениях трудятся 902 студента Уральского государственного медицинского университета. Также к работе привлечены 428 ординаторов и 177 научно-педагогических работников.

Ситуацию с привлечением студентов для помощи больным коронавирусом прокомментировал замгубернатора Свердловской области Павел Креков. По его словам, от подобной практики, входящей в цикл обучения, теоретически можно отказаться.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.11.2020, 18:40 / Общество
Владимир Путин поручил ввести допвыплаты для студентов-медиков, лечащих пациентов с COVID-19
18.11.2020, 18:14 / Политика
Майя Санду заявила, что надеется на позитивные отношения между Россией и Молдавией
18.11.2020, 18:04 / Общество
Павел Креков прокомментировал ситуацию со студентами-медиками
18.11.2020, 17:26 / Общество
Владимир Путин заявил, что 48 часов для проведения теста на COVID-19 - это долго
18.11.2020, 16:27 / Общество
В Екатеринбурге установят новые знаки «Остановка запрещена»