Владимир Путин поручил ввести допвыплаты для студентов-медиков, лечащих пациентов с COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства заявил о необходимости поощрения студентов-медиков, которые помогают оказывать помощь пациентам с коронавирусом. Он поручил ввести для них допвыплаты в размере до 10 тыс. рублей.

По словам Президента, студенты медицинских образовательных заведений выполняют большой объём работы, что позволяет высвободить более опытных медработников на борьбу с коронавирусом.

"Таких студентов, которые действительно могут работать и могут делать это эффективно, нужно обязательно поощрять. Я предлагаю предусмотреть дополнительную выплату на период до конца 2020 года для учащихся медицинских учебных заведений, которые не трудоустроены в поликлиниках и больницах, но в рамках своей практической подготовки принимают участие в оказании помощи больным", - передаёт слова Владимира Путина ТАСС.

Для студентов медицинских училищ российский лидер поручил предусмотреть допвыплаты в размере 7 тыс. рублей в месяц, а для студентов медвузов, аспирантов и ординаторов - 10 тыс. рублей.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в период пандемии коронавируса в свердловских медучреждениях трудятся 902 студента Уральского государственного медицинского университета. Также к работе привлечены 428 ординаторов и 177 научно-педагогических работников.

Ситуацию с привлечением студентов для помощи больным коронавирусом прокомментировал замгубернатора Свердловской области Павел Креков. По его словам, от подобной практики, входящей в цикл обучения, теоретически можно отказаться.