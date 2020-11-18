Михаил Мишустин выделил более 197 миллионов на создание выездных бригад для помощи больным COVID-19

Михаил Мишустин выделил более 197 миллионов на создание выездных бригад для помощи больным COVID-19. Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минздраву 200 млн рублей на предоставление субсидий подведомственным госучреждениям. В частности, более 197 млн рублей пойдёт на создание в регионах выездных бригад для помощи больным COVID-19.

"На создание и обеспечение функционирования мобильных выездных мультидисциплинарных бригад в целях оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в субъектах РФ - [выделить сумму средств - прим. "Облгазеты"] в размере 197 901 900 рублей", - говорится в документе.

Остальные 2 млн 980 тыс. рублей планируется потратить на организационно-методическое обеспечение мероприятий по борьбе с распространением и профилактике коронавируса. Отчёт о целевом использовании средств Минздрав должен предоставить до 1 февраля 2021 года.

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Фото: портал правовой информации