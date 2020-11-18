Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
18 ноября 2020, 19:41

Михаил Мишустин выделил более 197 миллионов на создание выездных бригад для помощи больным COVID-19

Скорая помощь

Михаил Мишустин выделил более 197 миллионов на создание выездных бригад для помощи больным COVID-19. Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минздраву 200 млн рублей на предоставление субсидий подведомственным госучреждениям. В частности, более 197 млн рублей пойдёт на создание в регионах выездных бригад для помощи больным COVID-19.

"На создание и обеспечение функционирования мобильных выездных мультидисциплинарных бригад в целях оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в субъектах РФ - [выделить сумму средств - прим. "Облгазеты"] в размере 197 901 900 рублей", - говорится в документе.

Остальные 2 млн 980 тыс. рублей планируется потратить на организационно-методическое обеспечение мероприятий по борьбе с распространением и профилактике коронавируса. Отчёт о целевом использовании средств Минздрав должен предоставить до 1 февраля 2021 года.

Публикуем полный текст документа, размещённого на портале правовой информации:

Фото: портал правовой информации

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.11.2020, 21:07 / Общество
Российские космонавты вышли в открытый космос
18.11.2020, 21:05 / Политика
Владимир Путин назначил врио глав Белгородской области и Республики Мордовия
18.11.2020, 20:32 / Общество
СКР обвинил Михаила Меня в присвоении 700 миллионов рублей
18.11.2020, 19:41 / Общество
Михаил Мишустин выделил более 197 миллионов на создание выездных бригад для помощи больным COVID-19
18.11.2020, 18:40 / Общество
Владимир Путин поручил ввести допвыплаты для студентов-медиков, лечащих пациентов с COVID-19