В Екатеринбурге заработал ещё один амбулаторный центр для детей с COVID-19

В амбулаторном центре ребёнку с коронавирусом сделают рентгенограмму и проведут ряд других обследований. Фото: Павел Ворожцов.

На базе Детской городской поликлиники №13 в Екатеринбурге (ул. Педагогическая, 23) открылся амбулаторный центр для детей с коронавирусом. Там принимают пациентов из Кировского и Октябрьского районов.

При получении положительного результата тестирования на COVID-19 детей с разными формами течения болезни специальным транспортом доставят в амбулаторный центр. Там врачи осматривают больных — проводят термометрию и пульсоксиметрию, исследуют общий и биохимический анализы крови, а также рентгенограмму, ЭКГ и УЗИ — по показаниям. Если потребуется серьёзное лечение, ребёнка госпитализируют.

По словам начальника управления здравоохранения администрации города Дениса Демидова, открытие такого центра позволит разгрузить детские поликлиники и разрешить проблему с очередями.

Как рассказали в пресс-службе горздрава, данный амбулаторный центр для детей стал четвёртым по счёту в городе. Такие же центры уже функционируют в ДГКБ №11, ДКБ №8 и ДГБ №15.

Напомним, ранее "Областная газета" рассказывала о том, что за прошедшую неделю в Свердловской области увеличилась доля заразившихся коронавирусом среди детей. В возрастной структуре заболевших на них пришлось 11,8% вместо 8,1% неделей ранее.