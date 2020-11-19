Более 1000 диагнозов COVID-19 ‒ уже в пяти городах Свердловской области

Более 1000 диагнозов COVID-19 ‒ уже в пяти городах Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов.

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших COVID-19 в городах Свердловской области. В Ревде общее число инфицированных достигло 1 034.

По данным на 18 ноября, число заражённых в указанном городе за сутки выросло на 48.

Более 1000 диагнозов COVID-19 с начала пандемии было поставлено жителям ещё четырёх городов ‒ Екатеринбурга ‒ 23 586 заболевших, Нижнего Тагила ‒ 2 761, Верхней Пышмы ‒ 1 088 и Первоуральска ‒ 1 037.

Как ранее сообщала "Областная газета", в предыдущие сутки на Среднем Урале было выявлено 358 случаев COVID-19. Это рекордный показатель за весь период пандемии.

За всё время коронавирусом заразились 41 719 свердловчан. Из них 33 882 уже выздоровели. На лечении остаются более семи тысяч граждан. Состояние 472 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 3 510 – как средней степени тяжести.

Также зарегистрировано ещё 10 случаев смерти больных COVID-19, всего – 917.

Ранее региональный оперштаб представил статистику заражения коронавирусом среди населения региона по социальному статусу. За неделю среди работающих свердловчан снизилась заболеваемость COVID-19 почти на 9%.