В Свердловской области вновь обновлён рекорд суточной заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 369 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 369 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это новый рекорд суточной заболеваемости в регионе с начала пандемии.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки выявлено 143 случая заболевания.

Также диагноз COVID-19 подтверждён среди жителей Алапаевского района, Арамильского и Ачитского городских округов, Асбеста, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Карпинска, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижней Салды, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Сысертского, Тавдинского, Туринского и Шалинского городских округов.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 42 088 заболевших. Из них 34 253 пациента уже вылечились. В том числе, за последние сутки из больниц выписался 371 человек. На лечении находятся около 8 тысяч свердловчан.

Состояние 470 пациентов оценивается как тяжёлое. Из них 202 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Скончались ещё девять пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами заболевания стали 926 жителей региона.

Напомним, предыдущий рекорд суточной заболеваемости был установлен на Среднем Урале накануне: инфекцию подхватили 358 свердловчан. До этого максимальной число выявленных случаев заражения регистрировалось в начале июня.

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